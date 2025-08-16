Основатель Zart House Завьялова рассказала, что кошка Кулиса стала символом ее театра

Основатель театра Zart House, который готовит гостям новый сезон, Наталья Завьялова дала интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы она рассказала о необычной обитательнице учреждения — кошке Кулисе.

Завьялова назвала питомца символом театра.

«Однажды кошка пришла к нам на стройку, когда мы обустраивали первую площадку на Исткабеле. После чего она решила остаться с нами. Ранее Кулиса жила в здании завода», — поделилась основатель Zart House.

По ее словам, зрители зачастую балуют животное различными лакомствами. Кулиса имеет целую коллекцию забавных приключений: от сражения с чайками до ситуации, когда она лишилась части хвоста, добавила Завьялова.