Основатель Zart House Завьялова рассказала, что кошка Кулиса стала символом ее театра

Основатель театра Zart House, который готовит гостям новый сезон, Наталья Завьялова дала интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы она рассказала о необычной обитательнице учреждения — кошке Кулисе.
Завьялова назвала питомца символом театра.
«Однажды кошка пришла к нам на стройку, когда мы обустраивали первую площадку на Исткабеле. После чего она решила остаться с нами. Ранее Кулиса жила в здании завода», — поделилась основатель Zart House.
По ее словам, зрители зачастую балуют животное различными лакомствами. Кулиса имеет целую коллекцию забавных приключений: от сражения с чайками до ситуации, когда она лишилась части хвоста, добавила Завьялова.
