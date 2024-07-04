Имя режиссера Алексея Попогребского исчезло из титров фильма «Самая большая луна». Его коллега Александр Сокуров в беседе с Национальной службой новостей назвал это неуважением и ошибкой Министерства культуры России.

«Это в вышей степени некорректно и неуважительно! Попогребский — великолепный режиссер! Просто так манипулировать его именем, унижать человека — это недостойно, это очередная очень большая ошибка Минкульта и всей России!» — заявил он.

Сокуров назвал Попогребского профессиональным и достойным режиссером. Он добавил, что относится к своему коллеге с большим уважением.

Премьера фильма состоится 4 июля. Подростковое фэнтези расскажет о сверхлюдях, наделенных необычными способностями. Их существование оказывается под угрозой, а для спасения им нужно найти избранную, которая может все изменить.

Ранее актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вычеркнули из титров фильма «Летучий корабль». При этом артист выразил благодарность министру культуры Ольге Любимовой за то, что ленту продолжили показывать зрителям.