Оркестр «Империал» представляет премьеру — шоу саундтреков «Властелин колец»
Отправьтесь в эпичное музыкальное путешествие по Средиземью и окажитесь в самом центре истории! Перед вами оживет целый мир: величие Гондора, мрак Мордора, песни эльфов и ужасающий топот орков.
Новая программа объединяет лучшие саундтреки из трилогий «Властелин колец» и «Хоббит», созданные великим композитором Говардом Шором, и превращает их в грандиозное симфоническое шоу.
Музыка Шора — это целая вселенная, где каждая тема, словно осколки древней мозаики, соединяется в одну величественную симфоническую картину. Вы услышите всю историю— от первых шагов Фродо в Шире до битвы за Средиземье. От песен хоббитов до величия «Возвращения Короля». От смелости Торина Дубощита до тени Дракона Смауга. Каждая нота — это кадр, каждая тема — это часть легенды.
На сцене выступят более 50 артистов симфонического оркестра и хора. Впечатляющая сила живого звука, проникновенные голоса солистов и кинематографическое видеосопровождение перенесут вас прямо внутрь киносаги, чтобы вновь пережить самые важные мгновения.
Вас ждет встреча с легендой, вдохновившей миллионы по всему миру, — от нежданного путешествия до «Возвращения короля».
Концерт состоится 25 июля в 19:00 в Концертном зале «Москва».
Билеты по ссылке
Возрастное ограничение: 6+
Продавец: ООО «Яндекс», 119034, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, ОГРН 1027700229193, ИНН 7736207543