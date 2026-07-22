Оркестр «Империал» и Виталий Погосян представляют новое эпическое этношоу «Магия дудука»

Дудук — древний музыкальный инструмент, обладающий удивительным тембром, столь схожим с человеческим голосом. Его история восходит к V веку нашей эры, когда дудук упоминается в древних писаниях народов Кавказа, Персии, Индии, Китая и Японии.

«Душа абрикосового дерева» — маленькая дудочка с девятью отверстиями и двойной тростью из простого инструмента пастухов стала голосом целых народов, символом духа и просветления. Когда звучит мелодия в исполнении дудука, слушатель невольно становится свидетелем не просто музыкального представления, а настоящего разговора с вечностью, Космосом или Богом.

В новой программе легенда, мастер дудука и мультиинструменталист Виталий Погосян, станет вашим проводником в мир вечности и настоящей магии дудука. Вас ждет удивительное погружение в пленительную атмосферу древнего Востока: сказочные арабески, армянские молитвы, грузинские танцы, индийские медитации, китайские мотивы и философия японских самураев, а главные солисты Оркестра «Империал» наполнят шоу красивым симфоническим звучанием.

Также в шоу вошли знаменитые саундтреки, созданные современными композиторами для дудука: «Дюна», «Гладиатор», «Последний самурай», «Храброе сердце» и легендарные хиты Стинга и «Энигмы».

Шоу состоится 15 августа в 19:00 в Концертном зале «Меридиан».

Билеты по ссылке

Возрастное ограничение: 6+

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