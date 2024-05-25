Организаторы VK Fest обновили список артистов для Москвы и Петербурга

Дима Билан, MACAN и 10AGE вошли в число артистов VK Fest в Петербурге

Самый популярный летний фестиваль России — VK Fest — расширил список артистов, которые выступят на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Обновленный лайнап представила пресс-служба холдинга VK.

В первый день фестиваля, 29 июня, на Синюю сцену в парке 300-летия Санкт-Петербурга поднимется звезда российской эстрады Дима Билан. На следующий день на этом же месте выступит хип-хоп-исполнитель MACAN. На Белую сцену после длительного творческого перерыва вернется рэп-исполнитель 10AGE.

Синюю сцену московского стадиона «Лужники» отдадут исполнителю и танцору NILETTO, на Белой сцене выступит казахстанский артист The Limba.

Исполнители LOVV66, «тринадцать карат» и R’n’B-исполнитель By Индия выступят на площадках фестиваля в двух столицах.

Список артистов пока не окончательный, и организаторы пообещали пополнение другими звездными именами. В этом году площадки VK Fest появятся не только в Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейший фестиваль распространился на Уфу и Красноярск.