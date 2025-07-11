Опубликован актерский состав второй части фильма «Дьявол носит Prada»

Известные исполнители из первого фильма вновь примерят свои образы: Мэрил Стрип предстанет в амплуа главного редактора модного издания «Подиум» Миранды Пристли, Энн Хэтэуэй — в роли ее бывшей помощницы Энди Сакс, Эмили Блант — в качестве расчетливой ассистентки Эмили, а Стэнли Туччи — в образе креативного директора Найджела, написал сайт «7Дней» .

Студия 20th Century Studios подтвердила продолжение популярного фильма «Дьявол носит Prada». Зрители снова окажутся в центре напряженной модной драмы с острым социальным подтекстом и увидят, как устроен мир глянца изнутри.

Среди новых лиц в актерском составе — Кеннет Брана («Убийство в Восточном экспрессе»), которому досталась роль мужа Миранды, ранее лишь упомянутого в диалоге.

Также к касту присоединились Люси Лью («Ангелы Чарли»), Джастин Теру («Малхолланд Драйв»), Би Джей Новак («Офис»), Полин Шаламе («Король Стейтен-Айленда») и Конрад Рикамора («Как избежать наказания за убийство»). По сообщениям средств массовой информации, в фильме может появиться и звезда сериала «Бриджертоны» Симон Эшли.

Съемки фильма уже запущены, а премьера запланирована на 1 мая 2026 года.