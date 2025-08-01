Опрос «Литрес»: 40% россиян признались, что видели волшебство своими глазами

Культовые романы о Гарри Поттере сохраняют свою популярность спустя годы. Книжный сервис «Литрес» и сеть магазинов «Читай-Город» провели опрос читателей, приуроченный ко дню рождения мальчика-волшебника. С результатами исследования ознакомилось ИА НСН .

Выяснилось, что почти половина респондентов наблюдала чудеса собственными глазами. Самой востребованной способностью стала телепортация, которой мечтают овладеть 10% участников опроса. Самым выдающимся волшебником признан Альбус Дамблдор, набравший поддержку 19% голосов.

Инициатива позволила определить возраст читателей: большинство покупателей составляют лица 36–45 лет (43%). Пик продаж приходится на зимний период, что связывают с зимней атмосферой и желанием окунуться в мир сказочной магии.

За последний год было реализовано свыше 61 тыс. копий произведений Джоан Роулинг, лидером продаж остаётся первая книга цикла — «Философский камень».

Шеф-редактор «Литреса» Екатерина Писарева подчеркнула, что цикл стал культурным феноменом, создав универсальную историю дружбы и добра, победивших зло и несправедливость.