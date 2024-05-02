«Омерзительно». Немоляева осудила поступок героя Басилашвили в «Служебном романе» | 360°

02 мая 2024, 13:12
«Омерзительно». Немоляева осудила поступок героя Басилашвили в «Служебном романе»
Немоляева заявила, что не стала бы осуждать свою героиню из «Служебного романа»
Актриса Светлана Немоляева заявила, что не осуждает свою героиню Ольгу Рыжову из фильма режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман». О ее поступке она порассуждала с журналистами kp.ru на премьере фильма «Чайка» в «Ленфильме».
Немоляеву спросили, что она думает о выводах психологов, которые уверяют, что в фильме «Служебный роман» Юрий Самохвалов, роль которого исполнил Олег Басилашвили, является жертвой, а во всем виновата ее героиня.
Реклама
Актриса рассмеялась и напомнила, что герой Басилашвили был самодовольным, самовлюбленным, красивым мужчиной, который роскошно жил.
«То, что он сделал, омерзительно. Он предал огласке, отдал письма в Местком. Ну, это же такое все советское проявление, когда супруга могла написать на своего мужа телегу, чтобы заставить вернуться домой или платить алименты», — объяснила Немоляева.
По ее словам, Рыжова вкладывала душу в письма, а он их обнародовал, делая вид, что хочет ей помочь.
«То, что сейчас воспринимается вашим поколением не так. Это — сдвиг нравственных приоритетов», — заявила актриса.
Ранее в «Служебном романе» заметили киноляп. У героини Немоляевой происходят странные метаморфозы с зонтиком.
Кино
Режиссер
Актеры
Реклама
Реклама