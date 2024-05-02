«Омерзительно». Немоляева осудила поступок героя Басилашвили в «Служебном романе» | 360°

Культура 02 мая 2024, 13:12 «Омерзительно». Немоляева осудила поступок героя Басилашвили в «Служебном романе» Немоляева заявила, что не стала бы осуждать свою героиню из «Служебного романа» Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

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Актриса Светлана Немоляева заявила, что не осуждает свою героиню Ольгу Рыжову из фильма режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман». О ее поступке она порассуждала с журналистами kp.ru на премьере фильма «Чайка» в «Ленфильме».

Немоляеву спросили, что она думает о выводах психологов, которые уверяют, что в фильме «Служебный роман» Юрий Самохвалов, роль которого исполнил Олег Басилашвили, является жертвой, а во всем виновата ее героиня.

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Актриса рассмеялась и напомнила, что герой Басилашвили был самодовольным, самовлюбленным, красивым мужчиной, который роскошно жил.

«То, что он сделал, омерзительно. Он предал огласке, отдал письма в Местком. Ну, это же такое все советское проявление, когда супруга могла написать на своего мужа телегу, чтобы заставить вернуться домой или платить алименты», — объяснила Немоляева.

По ее словам, Рыжова вкладывала душу в письма, а он их обнародовал, делая вид, что хочет ей помочь.

«То, что сейчас воспринимается вашим поколением не так. Это — сдвиг нравственных приоритетов», — заявила актриса.

Ранее в «Служебном романе» заметили киноляп. У героини Немоляевой происходят странные метаморфозы с зонтиком.