Ольгу Кабо отметили наградой «За труды в искусстве и культуре» | 360°

03 мая 2024, 14:18
Ольгу Кабо отметили наградой «За труды в искусстве и культуре»
Президент Путин наградил актрису Кабо медалью «За труды в культуре и искусстве»
Президент России Владимир Путин наградил актрису Ольгу Кабо медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующее распоряжение разместили на портале правовой информации.
В документе указано, что Кабо отмечена наградой за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
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Актриса Московского театра у Никитских ворот Наталья Корецкая и музыкальный руководитель Детского музыкального театра юного зрителя Алла Тарасова также удостоились награды президента.
Ольга Кабо родилась в Москве, обучалась в английской спецшколе. Она также посещала бальные танцы, художественную гимнастику и занималась музыкой. С 1980 по 1985 года поступила в Театр юного москвича при Дворце пионеров на Ленинских горах.
Зрители знают Кабо по таким картинам, как «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Королева Марго» и «Сильная слабая женщина». Сейчас она служит в Государственном академическом театре имени Моссовета.
Ранее актриса назвала важное различие между российским и западным кинематографом. По ее словам, отечественные картины имеют душу.
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