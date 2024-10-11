Олег Погудин представит в Подольске программу к 100-летию со дня рождения Окуджавы

Народный артист России певец Олег Погудин представит 26 октября в Подольске программу «Надежды маленький оркестрик» к 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы. Программа пользуется неизменным успехом в Москве, но в этом городе прозвучит впервые.

На вопрос, можно ли петь Окуджаву после него самого, Погудин назвал его «поэтом звучащего слова».

«Он всю свою творческую жизнь выступал перед людьми. И это значит, что слово Булата должно звучать с подмостков и дальше. Звучать по-разному: и под самый простой гитарный аккомпанемент, и под оркестр», — добавил он.

Погудин назвал Окуджаву наставником своей юности, учителем нравственности и красоты. Сам Окуджава в одном из стихотворений характеризовал себя как человека, живущего в ожидании добра. А одно из главных слов в его поэзии — надежда. И эта программа — тоже о надежде, о вере и любви.