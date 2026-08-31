Музыкан Гаркуша заявил, что картины Алексея Учителя войдут в историю российского кинематографа

Музыкант и актер Олег Гаркуша в интервью газете «Петербургский дневник» заявил, что фильмы народного артиста России Алексея Учителя останутся в истории российского кинематографа.

По словам Гаркуши, он познакомился с Алексеем Ефимовичем еще в 1987 году во время съемок документального фильма «Рок», в которых участвовала группа «Аукцион». Гаркуша подчеркнул профессионализм Учителя и предположил, что его ждет большое будущее.

Музыкант отметил, что несмотря на почти 40 лет с момента выхода, фильм «Рок» до сих пор актуален. Олег Гаркуша пожелал Учителю долгих лет жизни и творческих успехов, выразив надежду на создание множества новых фильмов.

Алексей Учитель спродюсировал 75 фильмов, снял 19 фильмов и написал сценарий к восьми картинам. Среди его работ — комедия «Особенности национальной больницы» (18+), в которой снимался Олег Гаркуша.