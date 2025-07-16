Около 28 тысяч человек стали гостями гастрономического фестиваля «Арзамасский гусь»

Гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» привлек около 28 тысяч посетителей. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на Министерство туризма и промыслов Нижегородской области.

Глава ведомства Сергей Яковлев подчеркнул, что фестиваль состоялся благодаря поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Гости фестиваля смогли насладиться изысканными блюдами от лучших шеф-поваров со всей России, принять участие в разнообразных развлечениях, окунуться в атмосферу прекрасной музыки и полюбоваться захватывающим конным шоу», — отметил министр.

Он также добавил, что на площадках фестиваля были организованы фуд-корт, ярмарка фермерских продуктов и изделий ремесленников.