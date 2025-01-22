Общественная палата Санкт-Петербурга опубликовала рейтинг важнейших городских событий, помогающих понять, каким образом развивался город в 2024-м. Об этом сообщила газета «Санкт-Петербург».
Автор проекта Дмитрий Солонников отметил, что благодаря соответствующему списку появляется представление о жизни города. Подобные программы позволяют правительству понять, как местные жители воспринимают инициативы.
В перечне оказалась серия мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Значимым событием также стало открытие выставки «Мой Петербург». В топ-3 попало и открытие новых памятников, например Федору Ушакову и Анатолию Кони.
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