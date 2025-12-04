Обновленный памятник Пушкину откроют на площади Искусств в Петербурге

Реставрация бронзовой скульптуры Александра Пушкина на площади Искусств близится к завершению. Подрядчик заканчивает работы по восстановлению постамента и фигуры поэта, начавшиеся осенью. Об этом сообщила « Мойка78 ».

Музей городской скульптуры, выступающий заказчиком работ, поручил выровнять гранитные плиты отмостки и устранить небольшие сколы в нижней части постамента. После реставраторы приступили к заделке трещин в бронзе. Завершить реставрацию памятника планируется к 15 декабря, написал «Петербургский дневник».

Техническое обследование, разработка рабочей документации и ремонт обошлись в 6 миллионов 490 тысяч рублей. Музей был готов потратить 7,5 миллионов рублей, однако конкурс выиграл подрядчик, предложивший меньшую сумму.