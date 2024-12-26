Обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая» открылась в Эрмитаже

Экспозицию «Культура и искусство Китая» обновили в Эрмитаже. В коллекции музея собрали десятки тысяч экспонатов — такого богатства больше нет ни у кого во всей России.

В коллекции есть зеркала, чаши с цветной глазурью, ювелирные изделия русских императоров, меценатов, путешественников, иероглифическая письменность и многое другое. Все это собирали более 300 лет. Эрмитаж и ранее знакомил посетителей с китайским искусством, пока посвященные ему залы не закрыли на реставрацию.

«Мы выставили коллекцию китайского искусства. И мы отдали главный долг с помощью „Роснефти“. Потому что в таком масштабе эта коллекция еще не выставлялась», — рассказал директор музея Михаил Пиотровский.