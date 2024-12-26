Обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая» открылась в Эрмитаже

Фото: Телеканал «360»

Экспозицию «Культура и искусство Китая» обновили в Эрмитаже. В коллекции музея собрали десятки тысяч экспонатов — такого богатства больше нет ни у кого во всей России.

В коллекции есть зеркала, чаши с цветной глазурью, ювелирные изделия русских императоров, меценатов, путешественников, иероглифическая письменность и многое другое. Все это собирали более 300 лет. Эрмитаж и ранее знакомил посетителей с китайским искусством, пока посвященные ему залы не закрыли на реставрацию.

«Мы выставили коллекцию китайского искусства. И мы отдали главный долг с помощью „Роснефти“. Потому что в таком масштабе эта коллекция еще не выставлялась», — рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Фото: Телеканал «360»
1/6
Фото: Телеканал «360»
2/6
Фото: Телеканал «360»
3/6
Фото: Телеканал «360»
4/6
Фото: Телеканал «360»
5/6
Фото: Телеканал «360»
6/6

С 2023 года в Эрмитаже появлялись новые выставочные пространства. Начался показ с искусства периода расцвета последней в истории Китая империи Цин. Теперь работы официально завершены, а посетителям демонстрируют культуру страны с древности до XVII века. Увидеть экспозицию можно на третьем этаже Зимнего дворца в семи больших залах.

Это уже не первый пример сотрудничества компании с музеем. Ранее «Роснефть» помогала организовывать выставки, посвященные художникам Рафаэлю Санти и Пьеро делла Франческе, а также античной колонизации Северного Причерноморья.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте