Обновленная экспозиция «Искусство Северной Азии» откроется в московском Музее Востока

В столичном Музее Востока состоится торжественное открытие обновленной выставки «Искусство Северной Азии». Об этом сообщила «Москва.ру».

Об уникальных находках посетителям расскажет начальник Чукотской археологической экспедиции Кирилл Днепровский. Экспонаты подарят возможность погрузиться в богатство культуры и традиций коренных народов Севера.

Кроме того, зрителей ждет музыкальная программа. Во время мероприятия будет продемонстрировано звучание народных арктических инструментов каменного и бронзового веков.

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