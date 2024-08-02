Обновленная экспозиция «Искусство Северной Азии» откроется в московском Музее Востока

В столичном Музее Востока состоится торжественное открытие обновленной выставки «Искусство Северной Азии». Об этом сообщила « Москва.ру ».

Об уникальных находках посетителям расскажет начальник Чукотской археологической экспедиции Кирилл Днепровский. Экспонаты подарят возможность погрузиться в богатство культуры и традиций коренных народов Севера.

Кроме того, зрителей ждет музыкальная программа. Во время мероприятия будет продемонстрировано звучание народных арктических инструментов каменного и бронзового веков.