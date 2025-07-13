Новый комплекс киностудии имени Горького откроют до конца 2025 года

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел площадку строительства студийно-производственного комплекса киностудии имени Горького в Валдайском проезде и сообщил, что работы идут с высокой интенсивностью и завершатся до конца 2025 года. Об этом написал сайт «Москва.ру» .

«Если на площадке на ул. Сергея Эйзенштейна мы частично реконструируем, частично строим заново, то здесь, в Валдайском проезде, снесены все старые корпуса, которые морально и физически устарели, которые вообще не использовались под съемки кино уже много-много лет, и заново отстраиваем студийный комплекс мирового уровня», — заявил мэр столицы.

Глава города подчеркнул, что таких студийных павильонов в России крайне мало, и их появление станет важным шагом для развития кинопроизводства в Москве и России, фактически создав новую индустрию контента. Он отметил, что за несколько месяцев на площадке уже возведены современные корпуса, а весь комплекс в Валдайском проезде планируется сдать до конца года. Площадки на улице Сергея Эйзенштейна должны быть готовы к осени и начать полноценную работу.

Кроме того, Собянин рассказал о планах по второму этапу развития площадки в Валдайском проезде. Он подчеркнул, что рост киноиндустрии приводит к увеличению спроса на современные комплексы. По его словам, существующие мощности уже не справляются с потребностями в производстве кино, видеоконтента и анимации, а новые студии позволят создавать качественный и экономически выгодный продукт. Градоначальник отметил, что проект второго этапа будет реализован в кратчайшие сроки.