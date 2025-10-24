Новый археологический памятник на Ямале назвали «Городище Неросавэй»

Новый археологический памятник, обнаруженный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, внесли в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщил сайт « Север-Пресс » со ссылкой на данные историка Надежды Гриценко.

Объект, датируемый периодом III века до н. э. — II века н. э., получил название «Городище Неросавэй». По словам эксперта, памятник представляет особый интерес, поскольку расположен в лесотундровой зоне, где ранее находки такого типа считались маловероятными, добавил RT.

Как пояснила Гриценко, найденные артефакты свидетельствуют о проживании на данном участке оседлых общин с ранних этапов железного века вплоть до средневековья. Городище демонстрирует уникальные особенности, сближающие его с культурой Усть-Полуя.