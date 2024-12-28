Новогоднюю сказку «Рождество в Музыколандии» показали на «Лайф Арене»

Новогодняя сказка «Рождество в Музыколандии» прошла с 24 по 26 декабря в концертном зале «Лайф Арена». Представление сочетало в себе цирк, оперу, балет, русские народные танцы и многие другие жанры, которые впечатлили как детей, так и их родителей.

Главной героиней стала девочка Настя, попавшая в волшебную страну Музыколандию. Ей предстояло помочь принцессе Эоле победить зловредного Какофона, стремящегося руководить королевством.

Среди участников представления — не только актеры, но и профессиональные певцы. Роль принцессы Эолы сыграла обладательница самого высокого голоса в мире Светлана Феодулова, а Принца Мажора — солист Мариинского театра Роман Арндт.

У Феодуловой была особо сложная задача — исполнить с непревзойденной скоростью арию Электры из «Идоменея» Моцарта, которую никто не пел почти сто лет, в рождественской атмосфере под аккомпанемент камерного оркестра.