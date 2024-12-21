Новогодний спектакль «Рождество в Музыколандии» состоится в Подмосковье

Новогодний спектакль «Рождество в Музыколандии» состоится в Московской области. До премьеры остались считаные дни, у артистов идут финальные репетиции.

В центре сюжета — девочка Настя, любящая сочинять сказки. Во сне она попадает в волшебную страну Музыколандию, где ей предстоит помочь местным жителям в борьбе со злыми силами.

«У нас в этом спектакле заняты почти 60 человек. Это и балет, и артисты цирка, и сами артисты. То есть это, получается, хорошего уровня новогоднее шоу», — рассказал режиссер-постановщик Павел Ремнев.