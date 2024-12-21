Новогодний спектакль «Рождество в Музыколандии» состоится в Подмосковье
Новогодний спектакль «Рождество в Музыколандии» состоится в Московской области. До премьеры остались считаные дни, у артистов идут финальные репетиции.
В центре сюжета — девочка Настя, любящая сочинять сказки. Во сне она попадает в волшебную страну Музыколандию, где ей предстоит помочь местным жителям в борьбе со злыми силами.
«У нас в этом спектакле заняты почти 60 человек. Это и балет, и артисты цирка, и сами артисты. То есть это, получается, хорошего уровня новогоднее шоу», — рассказал режиссер-постановщик Павел Ремнев.
В постановку пригласили артистов из театра «Кремлевский балет», солистов Большого и Мариинского театров, Большой детский хор имени Попова и другие коллективы. Зрители смогут увидеть и цирковые номера, и балет, и русские народные танцы. Главной фишкой спектакля станет ария из оперы Моцарта «Идоменея», исполненная обладательницей самого высокого голоса в мире Светланой Феодуловой.
«В наше время ее очень редко исполняют из-за сложности. Там есть действительно некоторые моменты, которые очень непросто спеть. <…> В свое время я поставила себе задачу исполнять эту прекрасную музыку», — заявила певица.
Показы состоятся на «Live Арене» с 24 по 26 декабря. Билеты уже в продаже.