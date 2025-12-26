Новогодние показы циркового шоу «Сны Пушкина» стартовали в Москве

В центре сюжета — мальчик Саша Пушкин, который во сне видит себя взрослым в волшебной стране Лукоморье. Он знакомится с героями своих будущих сказок и должен будет вместе с Пером, Чернильницей и Бумагой победить злодеев и спасти волшебный мир.

«Это сложное синтетическое произведение. Мы работаем на стыке цирка и театра, поэтому и команда была соответствующая, и у нас были свои режиссеры по каждому направлению», — рассказала директор «Нового русского цирка» Елизавета Гамбург.