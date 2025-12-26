Новогодние показы циркового шоу «Сны Пушкина» стартовали в Москве
Новогодние показы циркового шоу «Сны Пушкина» стартовали в Лужниках. Знакомые с детства сказочные герои предстали в новых, необычных образах.
В центре сюжета — мальчик Саша Пушкин, который во сне видит себя взрослым в волшебной стране Лукоморье. Он знакомится с героями своих будущих сказок и должен будет вместе с Пером, Чернильницей и Бумагой победить злодеев и спасти волшебный мир.
«Это сложное синтетическое произведение. Мы работаем на стыке цирка и театра, поэтому и команда была соответствующая, и у нас были свои режиссеры по каждому направлению», — рассказала директор «Нового русского цирка» Елизавета Гамбург.
В постановке задействованы около 80 уникальных декораций и свыше 60 актеров. При этом в представлении не участвуют животные: все чудеса на арене создают только люди. Заглавную роль играет Тимур Очилов, Наталью Гончарову — Варвара Князева, а в образе Арины Родионовны на сцене появляется мультиинструменталистка Анна Март.
Начинается праздник еще до начала шоу. Герои сказок сходят со страниц и кружатся в хороводе у елки.
Показы продлятся до 11 января.