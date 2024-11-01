Новогоднее шоу «Дедморозовка. Новые приключения» покажут в парке развлечений «Остров Мечты» с 21 декабря по 6 января

По сюжету Дед Мороз и Снегурочка противостоят злодеям из далеких галактик, которые хотят забрать всю живую воду и превратить Землю в безжизненную пустыню. Спасать планету новогодние волшебники будут в компании Бабы Яги, Трех богатырей и Соловья-Разбойника.

Историю придумал детский писатель Андрей Усачев, а музыку к постановке написал Максим Дунаевский. Волшебная атмосфера будет ждать зрителей уже в фойе: за час до каждого спектакля запланирована интерактивная программа.

«В новом спектакле мы продумали каждую деталь, чтобы сделать его действительно запоминающимся. Кроме того, в шоу будет очень много интерактива, так как мы понимаем, насколько важно для нынешних детей участие в действии. В этом году мы собрали лучшую команду, и я с нетерпением жду декабря, чтобы представить наш спектакль зрителям», — говорит продюсер центра «КСТ» Леонид Тылкин.



Адрес: концертный зал «Москва», Проспект Андропова 1, парк развлечений «Остров мечты»



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