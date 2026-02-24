«Новое Радио» проведет премию в поддержку подопечных Фонда Хабенского
В следующий вторник, 3 марта, «Новое Радио» проведет музыкальную премию «Новое Радио AWARDS» в поддержку подопечных Фонда Хабенского. Топовые артисты страны будут исполнять свои хиты и новинки на протяжении десяти часов подряд.
Знаменитые актеры, режиссеры, спортсмены и деятели культуры вручат популярным музыкантам престижные статуэтки — «Золотые Сирены».
Мероприятие начнется в 08:00 и продолжится до 18:00 по московскому времени.
«Проект в третий раз объединит церемонию вручения престижной музыкальной премии и благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского», — отметили организаторы.
Среди участников события — Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Валерия, Zivert, Коста Лакоста, Mary Gu, Анна Хилькевич, Антон Богданов, Константин Хабенский и другие знаменитости.