Новая выставка о путешествиях открылась в Национальном центре «Россия»

В Национальном центре «Россия» открылась выставка «Путешествие по России». Это масштабная экспозиция, которая позволяет всего за час совершить виртуальное путешествие по всей стране — от Дальнего Востока до Калининграда. Гости смогут увидеть главные достижения, инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические достопримечательности федеральных округов.

«Открытие Национального центра „Россия“ — правопреемника выставки „Россия“ — это поручение президента нашей страны. По окончании выставки Владимир Путин поставил задачу: уникальные достижения, представленные всеми российскими регионами, отраслями, крупнейшими компаниями, и накопленный опыт не должны пропасть», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента России, председатель Оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко.

Строительство выставочного пространства заняло 30 дней. Площадь экспозиции превышает три тысячи квадратных метров. Ее поделили на восемь зон, каждая из которых посвящена одному из федеральных округов: Дальневосточному, Сибирскому, Приволжскому, Центральному, Северо-Кавказскому, Южному, Уральскому и Северо-Западному. Гости увидят уникальные экспонаты и мультимедийные инсталляции, раскрывающие природное, культурное и историческое многообразие страны. Особое внимание уделили интерактивным элементам: современные VR-технологии создают эффект полного погружения в атмосферу каждого округа.

Одной из ключевых частей выставки стали гастрономические ряды, где посетители могут попробовать традиционные и современные блюда разных регионов. Они представлены в четырех тематических зонах — Восток, Север, Запад и Юг. Здесь проходят кулинарные шоу, фестивали и мастер-классы.

Финальная часть экспозиции — цифровая «Зона сердца». Здесь каждый гость может оставить свои впечатления на открытке, которую сохранят в истории Национального центра «Россия». Выставка рассчитана на посетителей всех возрастов. Она откроется 5 марта и будет доступна для свободного посещения. Вход бесплатный — по живой очереди или в составе экскурсионных групп по предварительной регистрации на сайте RUSSIA.RU или на главной информационной стойке центра,

Кириенко также добавил, что Национальный центр «Россия» — это место, где объединили главные достижения страны. Посещение его экспозиций и мероприятий бесплатно для всех желающих.