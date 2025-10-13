Новая выставка юной художницы Марии Лисиненко открылась в Москве
Юная художница Мария Лисиненко открыла новую большую персональную выставку в Москве. Девочке всего шесть, но ее работы поражают даже опытных специалистов.
«В прошлом году мы рисовали гуашью и акварелью, а в этом решили попробовать масляную живопись. Маша продолжает развивать технику пленэрную, пейзажную, цветы и триптих. Также подключаем портреты», — рассказала педагог Анжелика Гасович-Кучеренко.
За год девочка написала около 35 картин — пейзажи и натюрморты. У каждой работы — своя история, связанная, например, с воспоминаниями о поездке на море или рыбалке. Лейтмотивом выставки стал импрессионизм.
Юную художницу активно поддерживает семья, вдохновляясь ее успехами.
«Маша требовательно относится к своему творчеству. Она всегда все стремится сделать в самом лучшем виде», — подчеркнула мама девочки Ирина Лисиненко.
Это третья выставка в жизни юной художницы и вторая крупная. Увидеть ее можно до 31 октября в Доме культуры «Гайдаровец». Вход свободный.