«Ночь Биеннале» с разноплановыми выставками пройдет в Нижнем Новгороде

Акция «Ночь Биеннале» пройдет в Нижнем Новгороде 19 июля. Мероприятие организовали в рамках Международной биеннале экологического искусства, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Для посетителей откроют двери основные площадки: Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А. С. Пушкина (Арсенал), Нижегородский государственный художественный музей, здания Мытного рынка и другие пространства. Гостей ждут разноплановые выставки.

Художники из 35 стран примут участие в проекте, главной темой которого станет взаимодействие человека и природы, добавил RT.