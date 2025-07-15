«Ночь Биеннале» с разноплановыми выставками пройдет в Нижнем Новгороде

Акция «Ночь Биеннале» пройдет в Нижнем Новгороде 19 июля. Мероприятие организовали в рамках Международной биеннале экологического искусства, сообщил сайт pravda-nn.ru.
Для посетителей откроют двери основные площадки: Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А. С. Пушкина (Арсенал), Нижегородский государственный художественный музей, здания Мытного рынка и другие пространства. Гостей ждут разноплановые выставки.
Художники из 35 стран примут участие в проекте, главной темой которого станет взаимодействие человека и природы, добавил RT.
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