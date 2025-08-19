NM Studio выпустил документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России»

NM Studio представил на платформе Okko документальный сериал, посвященный легендарному Черкизовскому рынку и его основателю Тельману Исмаилову. Проект, состоящий из трех серий («Рай», «Ад», «Чистилище»), стартовал 19 августа 2023 года.

Черкизовский рынок, открывшийся в 1990-х годах, стал крупнейшим торговым пространством Восточной Европы, играющим ключевую роль в экономике постсоветской России. Его основатель Тельман Исмаилов превратился в культовую фигуру своего времени, олицетворявшую богатство и процветание. Но империя построена на теневых схемах и полукриминальных практиках, что постепенно сделало рынок символом беззакония и вседозволенности.

Режиссер Вадим Ватагин, арт-директор News Media Holding, создал многослойную историю, в которой сочетаются драматичные моменты успеха и падения Исмаилова. Он предстает в картине как противоречивый персонаж. Хотя бизнесмен прославился щедростью и размахом своего образа жизни, общество прекрасно знало о сомнительности источников его богатства. Показанные кадры свидетельствуют о роскоши, окружающей предпринимателя, и глубине криминальных корней рынка.

Фильм погружает зрителя в уникальную атмосферу 90-х, показывая повседневную жизнь торговцев, покупателей и преступников. Документальная хроника дополняется воспоминаниями современников, чьи рассказы воссоздают подлинную картину того времени.