Нижний Новгород примет первую «Российскую книжную неделю»

Первая «Российская книжная неделя» пройдет с 6 по 12 октября в Нижнем Новгороде. Мероприятие состоится по поручению президента России Владимира Путина, сообщило ИА «Время Н» .

Основные события пройдут на Нижегородской ярмарке. Посетители смогут купить около трех тысяч книг по сниженным ценам и поучаствовать в мероприятиях с известными авторами.

Среди мероприятий — встречи с Захаром Прилепиным, презентации новых произведений и культурные акции. Открытие состоится 6 октября в 18:00. Бесплатный вход.