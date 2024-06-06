Нижний Новгород открыл арт-пространство для туристов в историческом здании XIX века

В Нижнем Новгороде на улице Кожевенной открылось арт-пространство для туристов в историческом здании XIX века. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На первом этаже гости города смогут подобрать себе экскурсию, а этажом выше посмотреть выставки, спектакли и сеансы немого кино.

«Здесь будут представлены наши народные художественные промыслы, исторические фотографии. Приглашаем к сотрудничеству всех партнеров, которые имеют отношение к развитию улицы Кожевенной», — рассказал журналистам мэр города Юрий Шалабаев.

Ранее на улице Кожевенной установили шесть бронзовых скульптур, отражающих атмосферу XIX века.

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