Нижний Новгород открыл арт-пространство для туристов в историческом здании XIX века
В Нижнем Новгороде на улице Кожевенной открылось арт-пространство для туристов в историческом здании XIX века. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На первом этаже гости города смогут подобрать себе экскурсию, а этажом выше посмотреть выставки, спектакли и сеансы немого кино.
«Здесь будут представлены наши народные художественные промыслы, исторические фотографии. Приглашаем к сотрудничеству всех партнеров, которые имеют отношение к развитию улицы Кожевенной», — рассказал журналистам мэр города Юрий Шалабаев.
Ранее на улице Кожевенной установили шесть бронзовых скульптур, отражающих атмосферу XIX века.