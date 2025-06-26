Нижегородскую область назвали одним из передовых регионов в области народных художественных промыслов

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко назвала Нижегородскую область одним из передовых регионов в области народных художественных промыслов и креативных индустрий. Такое заявление она сделала во время пленарного заседания на XII Форуме регионов России и Республики Беларусь, который проходил в Нижнем Новгороде, написал сайт pravda-nn.ru .

Святенко отметила, что в последнее время наблюдается рост интереса к народным промыслам и креативным индустриям. В 2023 году производство изделий увеличилось на 25%, а товарооборот достиг 10 миллиардов рублей. Эта тенденция сохраняется и в текущем году.

Среди регионов, где народные промыслы активно способствуют развитию экономики, созданию новых рабочих мест и развитию туризма, Инна Святенко выделила Нижегородскую область, Якутию, Новгородскую, Калининградскую, Ульяновскую, Тюменскую области и Красноярский край. Она подчеркнула, что в этих субъектах накоплен значительный опыт в развитии бизнеса и творческого сектора в области народных художественных промыслов.