Нижегородский департамент культуры анонсировал фестиваль с концертом ВИА «Сябры»

Масштабный фестиваль «Культурный Нижний» состоится 3 августа в нижегородском парке «Швейцария». Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные городского департамента культуры.

На площадке будут представлены программы музеев Добролюбова и Горького. Гостей также ждут литературные квесты и книжные викторины, подготовленные местными библиотеками.

На сцене выступят актеры театров «Преображение» и «Комедiя». Так, посетители смогут увидеть спектакль «Однажды в каникулы». А вечером запланировано выступление белорусского ВИА «Сябры», добавило НИА «Нижний Новгород».

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте