Нижегородский департамент культуры анонсировал фестиваль с концертом ВИА «Сябры»

Масштабный фестиваль «Культурный Нижний» состоится 3 августа в нижегородском парке «Швейцария». Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные городского департамента культуры.

На площадке будут представлены программы музеев Добролюбова и Горького. Гостей также ждут литературные квесты и книжные викторины, подготовленные местными библиотеками.

На сцене выступят актеры театров «Преображение» и «Комедiя». Так, посетители смогут увидеть спектакль «Однажды в каникулы». А вечером запланировано выступление белорусского ВИА «Сябры», добавило НИА «Нижний Новгород».