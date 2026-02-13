Нижегородские власти рассказали о планах по размещению музейных пространств в парке имени 1 Мая
Современные музейные пространства собираются разместить на территории парка имени 1 Мая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на публикацию главы региона Глеба Никитина.
Концепция проекта предполагает создание уникальной городской площадки, отражающей тему инноваций и научного прогресса. Она базируется на исторических традициях Нижегородской области, берущих начало с Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года, ставшей символом технического прорыва своего времени и важной частью культурного наследия региона.
Как пояснил губернатор, планируется создать целостное пространство, гармонично сочетающее уличные экспозиции и тематически организованные зоны.