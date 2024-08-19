Нижегородские власти: памятник летчику Чкалову установят на Ходынском поле в Москве
Памятник летчику Валерию Чкалову появится в Москве. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Установка мемориала приурочена к 120-летию со дня рождения нижегородца. Скульптурное сооружение разместят на Ходынском поле, где в 1983 году летчик-испытатель героически погиб.
Никитин поблагодарил правительство столицы и Сергея Собянина за поддержку в вопросе создания памятника.
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