Нижегородские власти: памятник летчику Чкалову установят на Ходынском поле в Москве

Памятник летчику Валерию Чкалову появится в Москве. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Установка мемориала приурочена к 120-летию со дня рождения нижегородца. Скульптурное сооружение разместят на Ходынском поле, где в 1983 году летчик-испытатель героически погиб.

Никитин поблагодарил правительство столицы и Сергея Собянина за поддержку в вопросе создания памятника.

«Лечимся водорослями». С чем столкнулись туристы в Анапе

Произошел обвал. Появились подробности пропажи российского альпиниста в горах Пакистана

Варвары или терпилы. На какую коллизию Ален Делон обрек россиян

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте