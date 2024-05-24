Никита Кологривый сыграет Маяковского

Актер Кологривый сыграет главную роль в спектакле «Маяковский. Я Сам» в Москве

В Москве 2 июля состоится премьера спектакля «Маяковский. Я Сам» со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым в главной роли. Об этом сообщило издание « Газете.Ru » со ссылкой на пресс-службу Театра эстрады.

Постановка расскажет о жизни и творчестве поэта Владимира Маяковского. Особое внимание уделят его отношениям с Лилией и Осипом Бриками.

В основу спектакля легла автобиография Маяковского «Я сам» вместе с его стихами и поэмами. Постановщиком стал драматург Семен Шомин. Помимо Кологривого, на сцене сыграют Авелина Квасова, Ефим Белосорочка, Арсений Сергеев, Татьяна Максимова, Максим Теняков.

Ранее ходили слухи, что звезда «Слова пацана» сыграет покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сейчас идет работа над сценарием фильма, который должен выйти на экраны в 2025 году.