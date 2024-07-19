NewsNN.ru: фильм «Король Лир» стал победителем кинофестиваля «Горький fest»

Церемонией награждения завершился кинофестиваль «Горький fest», который прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил NewsNN.ru.

Победителем среди фильмов был признан «Король Лир» Сергея Потапова. Лучшим режиссером стала Татьяна Соболева, снявшая картину «Против ветра».

В номинации «Яркий дебют» отметили такие проекты, как «Атыкуда» Ксении Андриановой и «Минута» М. Испискова. Приз зрительских симпатий завоевал «Разъезд».

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