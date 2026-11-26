Создатель телешоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский покажет в Санкт-Петербурге семейный спектакль «Живые краски». Премьера пройдет с 29 декабря по 4 января в зале отеля «Санкт-Петербург». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

В представлении задействуют свыше 75 артистов и около 20 персонажей из пяти популярных мультсериалов, среди которых «Буба», «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль». По сюжету художник оживляет рисунки красками Деда Мороза, но вместе с добрыми героями пробуждается и обиженный на Мультимир антигерой. Действие будет перемещаться со сцены в зал каждые 10 минут.

Всего запланировано 12 показов. Команда готовила проект более восьми месяцев, а спецэффекты Нетиевский искал на выставках в Европе и Азии. Общий объем декораций и оборудования составил 96 кубических метров.