Непрерывная система благоустроенных зеленых зон появится на Васильевском острове в Петербурге

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о скором появлении непрерывной системы благоустроенных зеленых зон общей площадью более 10 гектаров на Васильевском острове. Об этом сообщил « Вечерний Санкт-Петербург ».

Пространства обустроят вдоль проспекта Крузенштерна на намывных участках. Уже четыре новых места вошли в список городских общественных парков. Разработку проекта запланировали завершить в течение текущего года.

Градоначальник подчеркнул важность создания комфортной городской среды, отметив, что такие зеленые оазисы повышают уровень жизни петербуржцев и содействуют экологическому развитию города. Новые парки предназначены для семейных прогулок, спортивных занятий и отдыха на природе.