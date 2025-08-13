Непрерывная система благоустроенных зеленых зон появится на Васильевском острове в Петербурге

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о скором появлении непрерывной системы благоустроенных зеленых зон общей площадью более 10 гектаров на Васильевском острове. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».
Пространства обустроят вдоль проспекта Крузенштерна на намывных участках. Уже четыре новых места вошли в список городских общественных парков. Разработку проекта запланировали завершить в течение текущего года.
Градоначальник подчеркнул важность создания комфортной городской среды, отметив, что такие зеленые оазисы повышают уровень жизни петербуржцев и содействуют экологическому развитию города. Новые парки предназначены для семейных прогулок, спортивных занятий и отдыха на природе.
Подмосковные волейболистки выиграли две бронзовые медали на первенстве России
Лекции о самореализации провели для молодежи в Королеве
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Эксклюзив
Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен «Ленинграда»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте