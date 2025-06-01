Неизвестную ранее картину Васнецова «Боярин» представят на аукционе в Москве

На торгах Московского Аукционного дома, которые состоятся 8 июня, будет представлена ранее неизвестная работа Виктора Васнецова под названием «Боярин». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные организации.
Оценочная стоимость полотна составляет 27 миллионов рублей. Работа происходит из коллекции семьи известного астронома Авенира Яковкина, в честь которого назван лунный кратер.
Картина была признана подлинной в процессе подготовки к аукциону. «Боярин» представляет особый интерес как продолжение исследований Васнецовым древнерусского костюма. Композиционно работа перекликается с известным полотном «Царевна у окна» из собрания Челябинского музея изобразительных искусств.
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