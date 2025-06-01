Неизвестную ранее картину Васнецова «Боярин» представят на аукционе в Москве

На торгах Московского Аукционного дома, которые состоятся 8 июня, будет представлена ранее неизвестная работа Виктора Васнецова под названием «Боярин». Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на данные организации.

Оценочная стоимость полотна составляет 27 миллионов рублей. Работа происходит из коллекции семьи известного астронома Авенира Яковкина, в честь которого назван лунный кратер.

Картина была признана подлинной в процессе подготовки к аукциону. «Боярин» представляет особый интерес как продолжение исследований Васнецовым древнерусского костюма. Композиционно работа перекликается с известным полотном «Царевна у окна» из собрания Челябинского музея изобразительных искусств.