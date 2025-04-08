Не те документы и странные песни. Пять киноляпов нашли в сериале «Аутсорс»

В сериале «Аутсорс», где главная роль досталась актеру Ивану Янковскому, оказалось множество киноляпов. Одним из них стали трудовые книжки героев.

В первой серии персонажу Янковского выдали трудовую книжку серого цвета с гербом Российской Федерации. При том, что эти документы в 90-х годах были темно-зеленого цвета.

Еще один киноляп связан с автомобилем, который в одной из сцен заехал в туннель целым и чистым, а выехал с помятым бампером и грязным. Пояснений никаких не было, что произошло за это время в туннеле неизвестно.

Форма сотрудников колонии тоже вызвала вопросы у зрителей. Начальник исправительного учреждения предстал не в форме сотрудника МВД того времени, а в одежде, напоминающей военный мундир. Кроме того, по сценарию колония подчиняется МВД. В реальности же в то время она находилась в ведении Главного управления исполнения наказания Минюста России.

Помимо этого, сценаристы запутались в служебной иерархии, показав, что начальник тюрьмы в звании подполковника напрямую общается с надзирателями-сержантами. В реальности всегда имеется промежуточный руководитель.

На свадьбе одного из героев сериала прозвучал «Владимирский централ» Михаила Круга, причем эта песня была выпущена только в 1998 году, напомнил Life.