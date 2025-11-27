Не менее тысячи объектов культурного наследия восстановят в России к 2030 году

Минкультуры России совместно с ДОМ.РФ и региональными властями запустили масштабную программу по восстановлению объектов культурного наследия. Благодаря ей к 2030 году планируют привести в порядок не менее тысячи таких объектов по всей стране. С их списком можно ознакомиться на сайте наследие.дом.рф .

Для реализации проекта Минкультуры и ДОМ.РФ разработали меры поддержки для инвесторов, которые готовы вкладываться в восстановление исторических зданий за счет внебюджетных средств и приспосабливать их для современного использования. Сейчас продолжается подготовка плана передачи инвесторам более 700 объектов культурного наследия, находящихся в собственности регионов и муниципалитетов. Эти объекты должны перейти в работу до конца 2026 года.