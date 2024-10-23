Народный артист России Князев: выпускники Щукинского училища являются продолжателями вахтанговских традиций

Ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений Князев в день рождения Щукинского училища 23 октября рассказал ИА НСН , что все выпускники «Щуки» являются продолжателями вахтанговских традиций.

Напомним, 23 октября 1914 года Евгений Вахтангов провел с учениками первое занятие по системе Станиславского. Этот день и принято считать днем основания училища.

По словам эксперта, все ученики питают любовь и привязанность к своей школе.

«Эту дату мы будем отмечать в рабочей обстановке, как всегда в день рождения нашей школы. Соберутся выпускники, выдающиеся выпускники, приедут деятели культуры, представители правительства», — сообщил Князев.

Народный артист напомнил об открытии на Сахалине филиала училища, а также о работе курсов подготовки актеров в Театральной академии драмы в Пекине.