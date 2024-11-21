Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал, что играл джаз на борту самолета, подводной лодке и воздушном шаре

В среду, 27 ноября, пассажиры рейса Москва — Архангельск смогут услышать композиции в исполнении известного саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Народный артист России отметил, что это не первое его выступление в небе. Об этом Бутман рассказал в интервью ИА НСН .

По словам музыканта, за свою джазовую карьеру он давал концерты на подводной лодке, в поездах, на подводном ракетном крейсере и даже на воздушном шаре. Бутман также часто выступал на льду хоккейных мероприятий, исполняя гимны и различные композиции.

В этот раз джазовый оркестр сыграет на борту самолета мелодии из «Бременских музыкантов» и личного репертуара, песни «Веселых ребят» и композицию «Под крылом самолета о чем-то поет».