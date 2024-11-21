Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал, что играл джаз на борту самолета, подводной лодке и воздушном шаре

В среду, 27 ноября, пассажиры рейса Москва — Архангельск смогут услышать композиции в исполнении известного саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Народный артист России отметил, что это не первое его выступление в небе. Об этом Бутман рассказал в интервью ИА НСН.
По словам музыканта, за свою джазовую карьеру он давал концерты на подводной лодке, в поездах, на подводном ракетном крейсере и даже на воздушном шаре. Бутман также часто выступал на льду хоккейных мероприятий, исполняя гимны и различные композиции.
В этот раз джазовый оркестр сыграет на борту самолета мелодии из «Бременских музыкантов» и личного репертуара, песни «Веселых ребят» и композицию «Под крылом самолета о чем-то поет».
Аварийные службы Подмосковья перешли на усиленный режим из-за непогоды
Российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
Более 11 тысяч вакцинаций собак провели в Подмосковье с начала года
Дед Мороз навестил проживающих в подольском лагере детей из Курской области
Институт Пушкина выбрал слово 2024 года
Библиотеки Подмосковья проведут более 3 тысяч мероприятий к Новому году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте