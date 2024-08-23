Народный артист Александров рассказал о новом тренде показа уникальных спектаклей

Он отметил, что в театре стартовал интересный тренд: там начали представлять спектакли, которые петербуржцы никогда не увидели бы. Эти постановки доступны только в театре «Санктъ-Петербургъ Опера». Например, опера Доницетти «Петр I, или Невероятные приключения русского царя». Этот спектакль Александров нашел в Италии, восстановил его и теперь учреждение является правообладателем.

Совсем недавно состоялась премьера оперы Бизе «Иван Грозный», которая стала первой постановкой в Европе. Этот спектакль даже не был представлен во Франции. Не потому, что там не хватает квалификации, а из-за сложности музыки и русской тематики, добавил режиссер.

Он отметил, что был рад показать эту оперу, в том числе и на европейской сцене. В ближайшее время труппа отправится в Сербию и Венгрию, где также будет играть «Вампира» композитора Генриха Маршнера, любимого ученика Бетховена. На этот спектакль тоже нет аналогов в Европе.