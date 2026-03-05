Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева привала сохранить «Ленфильм» для будущих поколений

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась своими воспоминаниями о киностудии «Ленфильм». Она подчеркнула значимость этой киностудии, отметив, что именно с «Евгения Онегина» режиссера Романа Тихомирова началась ее большая карьера, написал «Петербургский дневник» .

Немоляева выразила восхищение уникальной атмосферой «Ленфильма» и высоким уровнем культуры среди сотрудников. Она отметила, что на студии работали выдающиеся артисты и режиссеры, такие как Олег Басилашвили, Владимир Этуш и Валерий Золотухин.

Актриса также коснулась периода перестройки, когда «Ленфильм» столкнулся с трудностями. По ее словам, студия претерпела изменения, но сейчас выглядит достойно и готова к созданию качественного кино.

«Мы просто не можем потерять место с такими культурными корнями, мы должны сохранить „Ленфильм“ для будущих поколений кинематографистов и зрителей», — подчеркнула Немоляева.