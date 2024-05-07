Народная артистка России Герзмава рассказала о волнении перед премьерой оперы Франческо Чилеа в Петербурге | 360°

Культура 07 мая 2024, 16:26 Народная артистка России Герзмава рассказала о волнении перед премьерой оперы Франческо Чилеа в Петербурге

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Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава в беседе с «Петербургским дневником» рассказала об участии в опере Франческо Чилеа, премьера которой прошла накануне в Мариинском театре.

По словам Герзмавы, она подошла к подготовке со всей ответственностью и серьезностью, а выступать ей было не только волнительно, но и приятно.

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«Я исполнила в этой опере титульную партию. Адриана Лекуврер — одна из серьезнейших ролей и партий в карьере певицы, мне было волнительно и приятно», — сообщила артистка.

Она также призналась, что перед любым выступлением бережет голос и устраивает так называемые дни молчания.