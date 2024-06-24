«Народ не прощает, когда на него плюют». Васильева высказалась о Пугачевой и Познере

Народная артистка России Татьяна Васильева заявила о брезгливости к сбежавшим из страны деятелям культуры. В программе «Эмпатия Манучи» на YouTube она призналась, что разочаровалась в певице Алле Пугачевой.

«Те, которые уехали и не появляются, — это их выбор. А те, которые не уехали и при этом еще стараются все время лезть в телевизор, — это противно. Народ не прощает, когда на него плюют. К таким артистам у людей брезгливое чувство», — отметила она.

Актриса также высказалась о двух прошедших юбилеях, которые остались незамеченными. Речь идет о 75-летии Пугачевой и 90-летии журналиста Владимира Познера.

«Именно поэтому эти юбилеи и прошли так. Потому что они, со всеми их возможностями, талантами и умом, наплевали на страну», — пояснила Васильева.

Актриса напомнила о популярности, любви публики к Примадонне и Познеру. Она добавила, что тоже с любовью относилась к творчеству Пугачевой и считала ее грандиозной певицей.

«Вот что делать? Теперь у меня не лежит душа послушать Пугачеву», — призналась Васильева.

Ведущие Первого канала Ургант и Познер, просидевшие два года без эфиров, решили покинуть Россию. Они будут зарабатывать, гастролируя по Европе.