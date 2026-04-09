На шоу «Высоцкий. Высота» 4 апреля состоялась премьера легендарных песен

В прошедшую субботу на «Live Арене» прошло музыкальное шоу цифровых аватаров «Высоцкий. Высота». На последнем показе сезона зрители увидели новые номера с песнями «Моя цыганская» и «Баллада о детстве» в исполнении Владимира Высоцкого. Легендарные композиции прозвучали в новых оркестровых аранжировках с симфоническим оркестром. Вместе с семьей событие посетил младший сын Владимира Семеновича — Никита Высоцкий.

«Высоцкий. Высота» — шоу-концерт, где голос эпохи возвращается на большую сцену в новом цифровом образе. Проект создан командой «Цифровые легенды». В шоу воссозданы не только голос, но и харизма, энергетика и неповторимая манера исполнения великого артиста. На сцене вместе с цифровым образом Высоцкого появляются цифровые аватары Полины Гагариной, Григория Лепса, Сергея Шнурова, Леонида Агутина и Сергея Безрукова — они становятся партнерами Высоцкого в музыкальных номерах.

