На «Фандом фесте» представят кинопремьеры и литературные новинки

Фестиваль поп-культуры «Фандом фест» состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве 10 и 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

В программе запланированы кинопремьеры, выступления китайских певцов WEIYI и Кай Син, встречи с авторами книг, а также конкурсы танцевальных каверов и косплея с призовым фондом 1,1 млн рублей.

Ведущими главной сцены станут режиссер дубляжа Никита Моисеев и актер Владимир Канухин.

Музыкальную программу откроет «Сестренка» с танцевальной электроникой и этническими мотивами. В киноблоке зрители увидят материалы экшена «Черный шелк» с Чжэн Ханьи и Глебом Калюжным, премьеру картины «80 ударов в минуту» с участием Нелли Уваровой, Алены Долголенко и Дмитрия Ендальцева.

На литературных площадках свои новинки представят издательства «Эксмо», «Азбука», «Альпина нон-фикшн», Marshmallow Books, Freedom, «О2 young adult книги», АСТ и МИФ. С читателями встретятся Алиса Джукич, Надя Сова, Фрэнсис Кель и другие авторы.

Также гости познакомятся с ролевой гача-игрой Arknights: Endfield от компании GRYPHLINE с исследованием открытого мира, строительством базы и динамичными боями.