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На «Джазовых сезонах» выступят Игорь Бутман, Сурганова, Uma2rman и Березовский

пресс-служба Фонда Игоря Бутмана
Фото: пресс-служба Фонда Игоря Бутмана

На фестивале будут работать две сцены: там выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами.

Среди исполнителей — Варвара Убель и Московский джазовый оркестр, Уоррен Волф (США), Юрий Башмет и «Солисты Москвы», Аглая Шиловская, группа Паши Артемьева, Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова, Трио Олега Аккуратова, Fantine (Фантине), Саша Алмазова и бэнд Grigor & Seda Band (Григор и Седа Бэнд) и другие артисты.

пресс-служба Фонда Игоря Бутмана
Фото: пресс-служба Фонда Игоря Бутмана

«Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, правительства Московской области наш фестиваль с каждым годом обретает новые масштабы. Интерес к джазу растет, а значит, фестиваль расширяет свои границы», — отметил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Возрастное ограничение: 6+

Реклама: Фонд Игоря Бутмана, ИНН 770947401 Продавец: ООО «Яндекс Музыка», ИНН, 9705121040, ОГРН 1187746644920, 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, помещ. 10А05

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