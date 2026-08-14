На «Джазовых сезонах» выступят Игорь Бутман, Сурганова, Uma2rman и Березовский
На фестивале будут работать две сцены: там выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами.
Среди исполнителей — Варвара Убель и Московский джазовый оркестр, Уоррен Волф (США), Юрий Башмет и «Солисты Москвы», Аглая Шиловская, группа Паши Артемьева, Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова, Трио Олега Аккуратова, Fantine (Фантине), Саша Алмазова и бэнд Grigor & Seda Band (Григор и Седа Бэнд) и другие артисты.
«Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, правительства Московской области наш фестиваль с каждым годом обретает новые масштабы. Интерес к джазу растет, а значит, фестиваль расширяет свои границы», — отметил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Возрастное ограничение: 6+