На большие экраны выходит семейная комедия «Три свадьбы и один побег»

Фото: перед премьерой своего фильма «Три свадьбы и один побег» в рамках XIII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в драматическом театре в Калининграде. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

С 11 сентября в российский кинопрокат выйдет фильм «Три свадьбы и один побег» — о том, как уметь постоять за мечту, даже если все близкие против. Комедия, снятая в Абхазии, получила специальный приз канала «Россия» на фестивале «Короче» в Калининграде.

Главные роли сыграли Инга Оболдина, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Арам Вардеванян, Галина Денисенко и Алексей Золотовицкий. Сценарий написала Алиса Габлия, а режиссером выступил Кирилл Логинов.

Фильм рассказывает о конфликте поколений, выборе между долгом и мечтой, он наполнен яркими южными пейзажами и кавказским колоритом. Действие разворачивается в селе Хуап в Гудаутском районе Абхазии.

Юная бунтарка Амра мечтает стать актрисой, однако ее мать Нуца настаивает на традиционном пути — замужестве. Чтобы осуществить мечту, Амра идет на хитрость: делая вид, что поступает в медицинский вуз, на самом деле подает документы в театральный. Когда обман раскрывается, мать ставит условие: сначала свадьбы старших сестер. Амре предстоит либо ускорить их замужество, либо сбежать.