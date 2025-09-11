На большие экраны выходит семейная комедия «Три свадьбы и один побег»
С 11 сентября в российский кинопрокат выйдет фильм «Три свадьбы и один побег» — о том, как уметь постоять за мечту, даже если все близкие против. Комедия, снятая в Абхазии, получила специальный приз канала «Россия» на фестивале «Короче» в Калининграде.
Главные роли сыграли Инга Оболдина, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Арам Вардеванян, Галина Денисенко и Алексей Золотовицкий. Сценарий написала Алиса Габлия, а режиссером выступил Кирилл Логинов.
Фильм рассказывает о конфликте поколений, выборе между долгом и мечтой, он наполнен яркими южными пейзажами и кавказским колоритом. Действие разворачивается в селе Хуап в Гудаутском районе Абхазии.
Юная бунтарка Амра мечтает стать актрисой, однако ее мать Нуца настаивает на традиционном пути — замужестве. Чтобы осуществить мечту, Амра идет на хитрость: делая вид, что поступает в медицинский вуз, на самом деле подает документы в театральный. Когда обман раскрывается, мать ставит условие: сначала свадьбы старших сестер. Амре предстоит либо ускорить их замужество, либо сбежать.
«Амра — не просто героиня, которую я сыграла. Это путь, на котором я по-новому открыла и нашла себя. Я влюбилась в Амру — за ее огонь, упрямство и свет. В ней — храбрость мечтать, даже если весь мир против. Поездка в Абхазию стала для меня настоящим переворотом. Я провела там три недели без телефона, полностью выключившись из привычной суеты», — рассказала Полина Денисова.
Все герои были сотканы из моих детских воспоминаний и семейных историй. А три мои девочки — Амра, Нателла и Гунда — были тремя разными ипостасями меня самой. Они и по сей день являются частью моего абхазского ДНК.
Алиса Габлия
В производстве фильма участвовали компания WISH Media и креативная киностудия 23MMOON Production. Проект поддержало Министерство культуры России.